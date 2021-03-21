Гинцбург: Антитела не вырабатываются у 20 процентов переболевших COVID-19
Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что антитела не вырабатываются минимум у 20 процентов граждан, переболевших коронавирусом. Об этом специалист сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Гинцбурга, такой категории людей следует сделать прививки вакциной от COVID-19.
— Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные — не менее чем у 20 процентов не вырабатывается защитных антител, — сказал директор Центра Гамалеи.
По его мнению, нет оснований полагать, что вакцины, созданные по тому же принципу, что и «Спутник V», будут неэффективны от новых штаммов коронавируса.
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