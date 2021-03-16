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Гинцбург заявил об отсутствии летальных случаев после прививки «Спутник V»
Фото: Youtube / RT Россия

Гинцбург заявил об отсутствии летальных случаев после прививки «Спутник V»

Елена Фролова

Здоровье

Вакцина «Спутник V», разработанная Институтом имени Гамалеи, на сегодняшний день является самой безопасной в мире в ряду всех подобных препаратов. Об этом сообщил портал New Inform со ссылкой на словам руководителя учреждения Александра Гинцбурга.

Центр Гамалеи первым зарегистрировал вакцину от коронавирусной инфекции. Как пояснил Александр Гинцбург, пока не было зафиксировано ни одного случая летального исхода после прививки данной вакциной.

По его словам, всего на территории нашей страны было выпущено десять миллионов доз препарата «Спутник V». Вакцинацию именно этим средством сделали уже 3,5 миллиона человек.

Кроме того, руководитель Центра Гамалеи подчеркнул, что эта вакцина стала лидером в Европе по числу привившихся людей.

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коронавирус«Спутник V»Александр Гинцбург
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