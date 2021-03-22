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Крупнейший деревянный храм в Москве введут в эксплуатацию к концу весны
Фото: «Вечерняя Москва»

Крупнейший деревянный храм в Москве введут в эксплуатацию к концу весны

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, район Ховрино Карта всех событий

Самый большой московский деревянный храм в районе Ховрино планируется сдать в эксплуатацию в мае этого года. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в пресс-службе куратора программы по строительству православных храмов в столице, депутата Госдумы Владимира Ресина.

Основной храм строился по специальному проекту в традициях с акцентом на русское деревянное шатровое зодчество. Вместимость сооружения рассчитана на 400 посетителей. В данный момент идет завершение работы над приходской частью комплекса и благоустройством территории. Храм достигает высоты 33 метров и построен из бревен хвойных пород ручной рубки.

В комплекс входят деревянный храм и кирпичный приходской дом, соединенные крытой галереей. Специалисты установят железобетонные наружные лестницы и приямки.

После ввода храма в эксплуатацию продолжат облицовку крылец и ступеней гранитом. В начале следующего года планируется завершить роспись сводов и стен нижнего храма, сообщает Интерфакс.

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русская церковьновый храмрайон Ховрино
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