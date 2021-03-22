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Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера футбольного клуба «Торпедо»
Фото: Павел Ососов / Вечерняя Москва

Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера футбольного клуба «Торпедо»

Виктория Родимкина

Спорт

Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщается на сайте клуба в понедельник, 22 марта.

— ФК «Торпедо Москва» официально сообщает, что наш клуб и главный тренер команды Сергей Игнашевич приняли решение завершить сотрудничество по обоюдному согласию сторон, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сергей Игнашевич официально стал тренером «Торпедо» 18 июня 2020 года. Под его руководством футболисты одержали 16 побед в 31 матче Олимп-Первенства ФНЛ.

Тренер перед утренней тренировкой попрощался с командой и поблагодарил спортсменов, тренеров и администрацию за работу. Имени кандидата на пост главного тренера футбольного клуба не называется.

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футболглавный тренерФК Торпедо
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