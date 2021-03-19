Российский футболист «Монако» Головин пропустит матч со Словенией

Фото: Twitter / Сборная России по футболу

Футбольный клуб «Монако» не разрешил Александру Головину сыграть за сборную России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словении, который пройдет в Сочи 27 марта. Об этом сообщили на сайте команды.

Клубы чемпионата Франции по футболу договорились между собой о том, что не отпустят игроков на матчи сборных за пределами Европейского союза. Данные меры приняты для того, чтобы футболисты не отбывали карантин в течение пяти и более дней. Таким образом, Головин сможет сыграть за сборную России только в матчах с Мальтой (24 марта) и Словакией (30 марта).

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга Артем Дзюба вернется в сборную в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Мальты, Словении и Словакии. Более того, он снова станет капитаном национальной команды. Отбор на ЧМ-2022 стартует 24 марта.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Футболиста московского «Локомотива» Максима Мухина вызвали в сборную России