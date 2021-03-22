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Новый козырек установят над входом в Московский театр оперетты
Фото: Театр «Московская оперетта»

Новый козырек установят над входом в Московский театр оперетты

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, улица Большая Дмитровка, 6 Карта всех событий

В здании Московского театра оперетты над центральным входом поставят новый козырек. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает сайт Главного управления государственной экспертизы.

Ранее над входом в здание располагался козырек, который держался на хрупких металлических колоннах. Затем его заменили на конструкцию из металлических балок, закрепленных к стене театра на вантах, и неоновую вывеску. В настоящий момент консоль отделана широкими информационными панелями с боковыми светодиодными экранами.

По планам нынешний козырек поменяют на легкую подвесную конструкцию, состоящую из объемного металлического каркаса, прикрепленного к стене здания вантами и обрамленного по периметру каркасом для установки светодиодных рекламных панелей. Общая площадь нового козырька составит 76,8 квадратного метра, длина — 20,68 квадратного метра. По задумке он будет отступать от фасада здания на 3,72 метра и сможет полностью укрывать посетителей, собравшихся перед театром, от осадков.

Нынешнюю вывеску синего цвета с накладными желтыми буквами «Оперетта» поменяют на рекламные боксы в металлических рамах для дальнейшей установки в них светодиодных экранов. На экраны будут выводить информацию о расписании театра.

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