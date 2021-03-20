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Сквер имени главы ГМИИ Пушкина Антоновой может появиться в Москве
Фото: Youtube / Телеканал Звезда

Сквер имени главы ГМИИ Пушкина Антоновой может появиться в Москве

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Сквер имени главы Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) Ирины Антоновой, которая скончалась в конце 2020 года, может в ближайшее время появиться в столице. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова в субботу, 20 марта.

— Мы подготовили указ об увековечении памяти Ирины Александровны, мы надеемся, что совсем скоро появится сквер, нам очень хочется, чтобы была стипендия, нам очень нужен центр, исследовательский, гуманитарный, конечно же, имени Ирины Александровны, — сообщила Любимова на открытии мемориальной доски памяти Антоновой на фасаде ГМИИ на Волхонке.

Кроме того, ведомство планирует создать международный центр гуманитарных исследований имени Антоновой. Галерее искусств старых мастеров ГМИИ также хотят присвоить ее имя. 20 марта Антоновой исполнилось бы 99 лет, отмечает РИА Новости.

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столичные скверыГМИИ им. А. С. ПушкинаОльга Любимова
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