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Человеческие останки обнаружили на северо-западе Москвы
Фото: tambov.gov.ru

Человеческие останки обнаружили на северо-западе Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия

На севере столицы рабочие обнаружили человеческие останки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 22 марта.

Шокирующую находку сделали в Чапаевском переулке во время проведения ремонтных работ. Рабочие нашли останки нескольких человек. Более подробную информацию должна установить назначенная экспертиза.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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