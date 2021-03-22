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Москвичи предложат концепции благоустройства общественных пространств столицы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвичи предложат концепции благоустройства общественных пространств столицы

Виктория Родимкина

Город

Жители двадцати столичных районов вместе с архитекторами смогут разработать концепции благоустройства дворов и общественных пространств города. Об этом сообщила пресс-служба программы «Мой район» в понедельник, 22 марта.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, по каждой территории планируется провести как минимум три встречи с горожанами. Важным в этом вопросе является обратная связь с москвичами и открытый диалог.

— Такой метод взаимодействия с жителями учитывает интересы самых разных групп пользователей еще до разработки конкретных решений, в результате чего концепции по преобразованию дворов получаются более разнообразными по наполнению в зависимости от предпочтений жителей, — сказала Наталья Сергунина.

Уточняется, что обсуждения стартуют 22 марта. Жители столицы смогут определить зонирование, наполнение и озеленение территорий. В обсуждениях смогут поучаствовать граждане разных возрастов, в том числе дети и подростки.

Воплотить в жизнь предложения москвичей помогут профессиональные архитекторы, у которых есть опыт соучаствующего проектирования в столице и других регионах.

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