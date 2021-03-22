Эксперт объяснила, как получить идеальный загар без полос

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Женщины во время долгожданного отпуска на солнечном курорте мечтают об идеально ровном загаре. Естественно, что белые полоски от купальника портят настроение, особенно если они видны под одеждой по возвращении домой.

Бизнес-спикер, эксперт по нейромаркетингу Ирина Рубинштейн рассказала ФАН, как в обычном купальнике загореть без полос.

— Задумываться об отсутствии незагоревших участков кожи необходимо еще во время выбора купальника. Лучше всего, если он будет на узких бретельках, которые можно завязывать не только на шее, но и на спине, — отметила эксперт.

Она также отметила, что нужно обратить внимание на то, что какими бы красивыми ни были модели на одно плечо, в виде мини-топа или сплошные варианты, все-таки по окончании отдыха они не придадут телу желаемого загара. Предательские следы еще долго будут видны под одеждой.

Бизнес-спикер добавила, что есть девушки, которые выбирают красивый, но коварный купальник. На пляже они загорают без его верхней части. Во-первых, для этого нужно обладать определенного рода смелостью. Во-вторых, они должны найти укромное место. В-третьих, не стоит пренебрегать солнцезащитным кремом, который нужно наносить на все тело. При чем обновлять его желательно после каждого купания.

— Кожа женской груди и гениталий крайне чувствительна к солнцу. Поэтому прежде, чем принимать подобные солнечные ванны, стоит посоветоваться с врачом-гинекологом, — подчеркнула Ирина Рубинштейн.

По ее словам, мнение врача определенно будет отрицательным, если в указанных местах есть крупные родинки. Дело в том, что однажды они могут превратиться в опухоль. Она также рассказала, что современная наука позволила женщинам избавиться от постоянных размышлений об идеальном загаре. Изобретены «умные» купальники, которые не оставляют следов от загара.

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