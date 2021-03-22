Детский омбудсмен рассказала о состоянии девочки, жившей с мертвой матерью

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, район Аэропорт Карта всех событий

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в случае необходимости готова принять участие в судьбе годовалой девочки, найденной рядом с погибшей матерью. Об этом детский омбудсмен сообщила «Вечерней Москве».

— По словам врачей, девочка в тяжелом состоянии, она истощена, но ее жизни уже ничего не угрожает. Мы переживаем за ребенка и надеемся, что она полностью восстановится. Медики делают для этого все возможное. Со своей стороны я окажу всю необходимую психологическую и методическую помощь и поддержку, в том числе и родственникам, если они примут решение взять ребенка к себе, — сказала Ярославская.

По ее словам, она взяла дело под личный контроль.

Ранее стало известно, что в одной из московских квартир в районе Аэропорт Северного административного округа были найдены тело 38-летней женщины и ее живая годовалая дочка. Ребенок доставлен в больницу. По данным столичного департамента труда и социальной защиты, сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Читайте также: Прокуратура Москвы проконтролирует ситуацию с ребенком, найденным в квартире с умершей матерью