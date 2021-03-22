Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Детский омбудсмен рассказала о состоянии девочки, жившей с мертвой матерью
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Детский омбудсмен рассказала о состоянии девочки, жившей с мертвой матерью

Руслан Давлетшин

Общество
Россия, Москва, Северный административный округ, район Аэропорт Карта всех событий

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в случае необходимости готова принять участие в судьбе годовалой девочки, найденной рядом с погибшей матерью. Об этом детский омбудсмен сообщила «Вечерней Москве».

— По словам врачей, девочка в тяжелом состоянии, она истощена, но ее жизни уже ничего не угрожает. Мы переживаем за ребенка и надеемся, что она полностью восстановится. Медики делают для этого все возможное. Со своей стороны я окажу всю необходимую психологическую и методическую помощь и поддержку, в том числе и родственникам, если они примут решение взять ребенка к себе, — сказала Ярославская.

По ее словам, она взяла дело под личный контроль.

Ранее стало известно, что в одной из московских квартир в районе Аэропорт Северного административного округа были найдены тело 38-летней женщины и ее живая годовалая дочка. Ребенок доставлен в больницу. По данным столичного департамента труда и социальной защиты, сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Читайте также: Прокуратура Москвы проконтролирует ситуацию с ребенком, найденным в квартире с умершей матерью

маленький ребенокдетский омбудсменистощение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Как сохранить чистоту городских водоемов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте