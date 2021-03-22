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Взрыв прогремел на автозаправке в Новокузнецке
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Взрыв прогремел на автозаправке в Новокузнецке

Виктория Родимкина

Происшествия

В городе Новокузнецке Кемеровской области на автозаправке произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона в понедельник, 22 марта.

Уточняется, что возгорание было зафиксировано по адресу улица Транспортная, дом № 139.

— Предварительная площадь пожара — пять квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на место прибыли двадцать человек и шесть единиц техники. Пожар удалось потушить.

В Сети появилась видеозапись, на которой видно, что на автозаправке произошел взрыв, послуживший причиной пожара.

Видео: Telegram / Mash

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