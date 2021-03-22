Юго-Восточная хорда улучшит транспортное обслуживание более 20 районов Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Открытие Юго-Восточной хорды (ЮВХ) улучшит транспортное обслуживание жителей более двадцати районов столицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ по строительству участка ЮВХ — от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до Московской кольцевой автодороги (МКАД).

По словам столичного мэра, одной из главных проблем города является транспортная.

— В Москве решаем, в том числе и за счет создания нового транспортного каркаса, который состоит из четырех хордовых магистралей. Это Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада и Юго-Восточная хорда, — сказал глава города.

Он отметил, что одной из последних будет закончена Юго-Восточная хорда, которая берет начало от Варшавского шоссе и заканчивается на шоссе Энтузиастов, примыкая к Третьему транспортному кольцу.

Сергей Собянин уточнил, что ЮВХ пересекает целый ряд городских магистралей. Она, по словам главы города, улучшит транспортное сообщение 22 районов города, в которых проживают свыше двух миллионов человек.

Мэр добавил, что во время строительства хорды будет возведено около пятидесяти искусственных сооружений, которые также улучшат ситуацию с транспортной загруженностью в городе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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