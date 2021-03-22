Риелтор предупредил о подводных камнях при покупке комнаты в квартире

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Спрос на покупку комнат на территории России увеличился на 13 процентов. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса «Авито Недвижимость». Покупателей привлекают подобные помещения из-за своей ценовой доступности. Например, в феврале купить такое жилье можно было в среднем за 578 тысяч рублей, а взять в аренду – за девять тысяч рублей.

При этом покупка комнаты в квартире несет в себе риски как для покупателя, так и для продавца. Об этом предупредил риелтор, директор агентства недвижимости по Московской области Александр Саяпин в эфире «Радио 1». Эксперт отметил, что здесь существуют два типа подводных камней.

— Первый — когда, например, в двухкомнатной квартире без всяких перепланировок продается одна комната. Что тут может насторожить? Для начала нужно помнить, что приоритетное право покупки находится у собственника второй комнаты. Перед сделкой обязательно нужно послать ему письмо с предложением цены, — подчеркнул Александр Саяпин.

Если он отказался от покупки, а также если не отвечает на письмо в течение месяца, то значит, что он просто проигнорировал предложение. При этом риелтор добавил, что в последние годы участились случаи мошенничества, когда продают комнату, в которую заселяют непорядочных или агрессивных жильцов. Они, в свою очередь, портят жизнь соседям и потом заставляют их продать за копейки оставшуюся долю.

Второй тип подводных камней заключается в ситуации, когда речь идет о покупке в двух-трехкомнатной квартире с перепланировкой. Например, когда на месте большой кухни делают отдельное помещение, которое продают как студию.

— Какие здесь могут быть риски? Как правило, перепланировка не является согласованной. Изначально покупка выглядит очень выгодной для будущего собственника, однако потом она создает ему большие проблемы, — добавил Александр Саяпин.

Во-первых, потому что при продаже на эту студию нельзя будет оформить ипотеку, так как перепланировка была несогласованной. Во-вторых, как объяснил эксперт, будут штрафные санкции за проведение несогласованной перепланировки.

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