Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера московского ФК ЦСКА

Фото: pfc-cska.com

Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба в понедельник, 22 марта.

— Для меня было честью работать в таком великом клубе как ПФК ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент, — сказал сам Ганчаренко.

Он добавил, что запомнит это время навсегда. Экс-главный тренер ЦСКА поблагодарил руководство клуба, сотрудников и футболистов.

Под руководством Виктора Ганчаренко ПФК ЦСКА одержал 82 победы в 167 матчах. Помимо прочих наград , ЦСКА завоевал Суперкубок России — 2018.

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