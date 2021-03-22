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Игорь Ливанов раскрыл подробности смерти их общего с Ириной Безруковой сына
Фото: Скриншот видео

Игорь Ливанов раскрыл подробности смерти их общего с Ириной Безруковой сына

Илья Ашуров

Звезды

Актер Игорь Ливанов до сих пор не верит в смерть своего сына Андрея, который ушел из жизни шесть лет назад. Об этом он рассказал в передаче «Когда все дома».

Игорь Ливанов более десяти лет состоял в браке с Ириной Бахтурой. У них родился сын Андрей. В 2000-е годы жена ушла от Ливанова к Сергею Безрукову и взяла фамилию нового мужа. По словам актера, перенести уход супруги ему помог сын, который был для него отдушиной.

В 2015 году сын Игоря Ливанова неожиданно скончался. Актер сообщил, что помнит день смерти сына в мельчайших деталях. Он звонил Андрею много раз, но тот не брал трубку. Через какое-то время сотрудники МЧС взломали дверь в квартиру, где проживал сын Ливанова и Безруковой. В своей квартире Андрей был обнаружен уже без признаков жизни. Позже было установлено, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

По словам Ливанова, его сын мечтал поехать в Карелию, но так и не успел. После смерти наследника актер отвез его прах на полуостров и развеял над одним из местных озер. Об этом Ливанов рассказал в передаче на канале «Россия 1».

Игорь Ливанов имеет звание заслуженного артиста России, он широко известен по ролям в фильмах «Безответная любовь» и «Тридцатого уничтожить».

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