Эндокринолог рассказал, кому нужно проверять уровень сахара не реже раза в год

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Некоторым людям нужно измерять уровень сахара в крови не реже раза в год. Так они смогут предотвратить развитие тяжелых форм диабета. Об этих группах риска заведующий кафедрой эндокринологии Сеченовского университета, профессор, член-корреспондент РАН Валентин Фадеев рассказал в эфире «Радио 1».

— Под угрозой находятся люди с избыточной массой тела, а также те, у кого наряду с этим есть родственники первой линии с сахарным диабетом, — отметил Валентин Фадеев.

Помимо этого, к группе риска можно отнести всех пациентов с сердечными заболеваниями, включая гипертонию. По словам профессора, всем этим людям нужно измерять уровень сахара не реже одного раза в год. Сделать это можно у любого врача, необязательно посещать именно эндокринолога. Как подчеркнул Валентин Фадеев, сахарный диабет второго типа чаще всего проявляет себя поздними осложнениями.

— На начальных этапах заболевания человек физически не ощущает ничего, кроме того, что у него цифра сахара немного выше референса. Позже он все равно к нам придет, но уже с осложнениями, от которых будет испытывать физические страдания, — отметил эксперт.

По его словам, последствия могут привести к инфаркту, инсульту, развитию почечной недостаточности, ухудшению зрения, появлению язв на ногах. Он также привел статистику — 70 процентов людей, больных сахарным диабетом, умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

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