Хиромант объяснил, как по ладони определить шопоголика

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Людей, подверженных ониомании, в народе называют шопоголиками. Как по ладони определить человека, который бездумно транжирит свои деньги на ненужные покупки, рассказал хиромант Иван Громов.

— Начнем с большого пальца. На сгибе первой и второй фаланги находится так называемое зерно достатка. В идеале оно должно иметь вид четкого рисового зерна. Если оно не замкнутое, порвано где-то, не цельное, это говорит чаще всего о том, что человек не умеет сохранять деньги. И в частности, это относится к тому, что человек их тратит на ненужные вещи, — рассказал Громов.

По его словам, люди с короткими пальцами способны на спонтанные и необдуманные поступки, в числе которых и шопоголизм. Пальцы считаются короткими в том случае, если они короче ладони.

Хиромант уточнил, что на ониоманию может указывать короткая линия головы, которая начинается у линии жизни. Короткой она считается в случае, если не доходит до середины среднего пальца, пишет 5-tv.ru.

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