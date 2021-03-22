Астролог рассказала о пяти знаках зодиака, которые не умеют экономить деньги

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Среди зодиакального круга есть пятерка знаков, представители которых совершенно не умеют откладывать или экономить деньги. Астролог Анна Зорина рассказала подробности о каждом из них.

Овны

Представители этого знака зодиака крайне беззаботно относятся к деньгам. Все, что они зарабатывают, они тут же тратят. Также Овнам строго противопоказано участвовать в азартных играх, так как они не знают чувства меры и не умеют вовремя останавливаться.

Раки

Несмотря на то, что среди Раков редко встречаются предприниматели, они не страдают от отсутствия финансов. Они всегда готовы оказать денежную поддержку родным и близким. Однако как только у них начинают заканчиваться сбережения, Раки сразу же становятся аккуратными в тратах.

Весы

Самый безответственный знак из всего зодиакального круга, когда дело касается финансов. Весы очень легко тратят деньги, их ничего не сможет остановить перед покупкой желаемой вещи. Также Весы любят себя вести весьма щедро. Для заработка состояния им следует трудиться, что они совсем не любят делать.

Водолеи

Представители Водолеев в большинстве своем трудоголики, так что недостатка в финансах у них нет. Однако они относятся к деньгам как к металлу и бумаге, которые можно обменять на более ценные вещи. Водолеи никогда не делают целью своей жизни накопление богатства.

Львы

В отличие от Водолеев, Львы, наоборот, больше всего желают заработать в своей жизни много денег. Периодическая склонность Львов к необдуманной трате денег может привести их к азартным играм. Однако, если представители этого знака зодиака смогли добиться успехов в бизнесе, они не станут обманывать коллег для нечестного приумножения капитала, пишет 5-tv.ru.

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