Невролог озвучила возможные последствия черепно-мозговых травм

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Последствия ударов головы могут быть необратимыми для человека в любом возрасте. Подробно об этом врач-невролог Галина Чудинская рассказала Nation News.

Она пояснила, что черепно-мозговая травма может возникнуть от любого сильного удара в область головы. Человек может зацепиться за мебель одежной, потерять равновесие и упасть, ударившись головой. Чаще всего люди получают такие травмы на улице. Как пояснила невролог, это происходит зимой или весной, когда под слоем снега может скрываться лед, а также при сходе снежных покровов и льдин с крыш домов, при падении сосулек.

— Наш мозг заключен в три оболочки и плавает в цереброспинальной жидкости, и несмотря на природную защиту, при переломах черепа он не защищен от проникновения осколков костей, которые могут привести к серьезной травме, — подчеркнула Галина Чудинская.

По ее словам, более 51 процента подобных травм получают представители старшего поколения. Дело в том, что им труднее контролировать равновесие. Существуют три основных вида черепно-мозговых травм: легкая, средняя и тяжелая. Последствия у них всегда разные: от головокружения до полной утраты трудоспособности.

— Нередко бывает, что после получения травмы пациенты не спешат выполнять рекомендации врача. Особенно эта тенденция заметна среди родителей, чьи маленькие дети получили травму во время спортивных занятий, и среди молодых людей, которым свойственно «забывать» врачебные рекомендации, — отметила Галина Чудинская.

Помимо этого, часто во время лечения молодые пациенты могут позволить себе употреблять алкогольные напитки. А это при посттравматической терапии опасно делать, потому что могут повысится внутричерепное давление и развиться хроническая посттравматическая головная боль.

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