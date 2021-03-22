Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Невролог озвучила возможные последствия черепно-мозговых травм
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Невролог озвучила возможные последствия черепно-мозговых травм

Елена Фролова

Здоровье

Последствия ударов головы могут быть необратимыми для человека в любом возрасте. Подробно об этом врач-невролог Галина Чудинская рассказала Nation News.

Она пояснила, что черепно-мозговая травма может возникнуть от любого сильного удара в область головы. Человек может зацепиться за мебель одежной, потерять равновесие и упасть, ударившись головой. Чаще всего люди получают такие травмы на улице. Как пояснила невролог, это происходит зимой или весной, когда под слоем снега может скрываться лед, а также при сходе снежных покровов и льдин с крыш домов, при падении сосулек.

— Наш мозг заключен в три оболочки и плавает в цереброспинальной жидкости, и несмотря на природную защиту, при переломах черепа он не защищен от проникновения осколков костей, которые могут привести к серьезной травме, — подчеркнула Галина Чудинская.

По ее словам, более 51 процента подобных травм получают представители старшего поколения. Дело в том, что им труднее контролировать равновесие. Существуют три основных вида черепно-мозговых травм: легкая, средняя и тяжелая. Последствия у них всегда разные: от головокружения до полной утраты трудоспособности.

— Нередко бывает, что после получения травмы пациенты не спешат выполнять рекомендации врача. Особенно эта тенденция заметна среди родителей, чьи маленькие дети получили травму во время спортивных занятий, и среди молодых людей, которым свойственно «забывать» врачебные рекомендации, — отметила Галина Чудинская.

Помимо этого, часто во время лечения молодые пациенты могут позволить себе употреблять алкогольные напитки. А это при посттравматической терапии опасно делать, потому что могут повысится внутричерепное давление и развиться хроническая посттравматическая головная боль.

Читайте также: Диетолог перечислил полезные для мозга продукты

травмы головыневрологиголовной мозг
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто боится русского хакера

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Как сохранить чистоту городских водоемов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте