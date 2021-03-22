Курсы евро и доллара выросли на Московской бирже

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Курсы евро и доллара выросли на фоне удешевления нефти. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи расчетами «завтра».

Курс доллара расчетами «завтра» на 16:03 по московскому времени повысился на 50 копеек. Его стоимость составила 74,61 рубля. Евро подорожал на 70 копеек — до 88,92 рубля. Несколькими минутами ранее евро поднялся до 89,01 рубля, что являлось максимумом с 5 марта.

Нефть марки Brent подешевела на 0,3 процента — до 64,3 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

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