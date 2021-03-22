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Эксперты объяснили, зачем России нужна дедолларизация
Фото: moscow-live

Эксперты объяснили, зачем России нужна дедолларизация

Елена Фролова

Экономика

Скорость дедолларизации будет зависеть от взаимодействия России и Китая. Такое мнение директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов высказал «Экономике сегодня».

— Это правильный вектор действий: необходимо отходить от доллара и идти в сторону двусторонних отношений с использованием национальных валют. Именно это укрепит и сделает безопасными общенациональные параметры, — подчеркнул Владимир Климанов.

При этом он подчеркнул, что отказ от американской валюты лишь косвенно повлияет на жителей России. В целом они не станут ни богаче, ни беднее. Однако для компаний и людей, которые занимаются внешней экономической деятельностью, особенно для тех, кто сотрудничает с Китаем, этот переход будет иметь большое значение.

— Естественно, что немного изменится экономическое поведение, но в целом диверсификация валют — это позитивное начало, — отметил Владимир Климанов.

По словам доктора экономических наук, благодаря увеличению расчетов национальных валют снизятся санкционные риски, а также появится возможность избежать других негативных последствий валютной монозависимости во внешнеэкономических отношениях при формировании резервов страны.

Тем временем экономист Василий Колташов в эфире НСН прокомментировал вопрос о дедолларизации.

— Отказ от американской валюты в вопросах купли-продажи на международном уровне как цель вполне справедлив. Можно отметить несколько причин дедолларизации, — отметил экономист.

Самой главной он обозначил экономическую причину. Так, по его словам, получится обеспечить за счет внешней торговли дополнительную опору для рубля. При этом он подчеркнул, что в настоящее время тяжело отказаться от торговли в американской валюте, потому что многие страны используют ее для расчетов на внешних рынках.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, общаясь с китайскими журналистами, заявил, что необходимо снизить зависимость стран от доллара и контролируемых странами Запада платежных систем.

Читайте также: Отказ от доллара: как Россия может избавиться от американской валюты

Сергей Лавровотказ от доллараКитай
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