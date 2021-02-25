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Отказ от доллара: как Россия может избавиться от американской валюты
Фото: pexels.com / Karolina Grabowska

Отказ от доллара: как Россия может избавиться от американской валюты

Ростислав Зубков

Экономика

Министерство иностранных дел РФ призвало сократить роль доллара во всех операциях. По мнению замглавы дипведомства Сергея Рябкова, России следует оградить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы перестать зависеть от «этого токсичного источника постоянных враждебных действий». «Вечерняя Москва» обсудила предложение дипломата с экспертами, которые рассказали, откажется ли Россия от доллара.

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин обратил внимание, что доля доллара в российских расчетах снижается, а в золотовалютных резервах — уже упала. Наряду с этим Россия вместе с Китаем постепенно переходит на расчеты в собственных национальных валютах, отметил эксперт.

— В ЕАЭС идет то же самое. Этот тренд (на отказ от доллара — прим. «ВМ») есть, этот процесс уже идет. Главное — не делать здесь резких движений, иначе могут быть негативные последствия, — предупредил он.

По его словам, заявление МИД призвано привлечь и не ослаблять внимание к проблеме. По мнению Марголина, ситуация может пойти дальше и коснуться не только доллара, но, например, программного обеспечения компьютеров и социальных сетей.

— Должна быть полная независимость, в это нужно инвестировать. Поймите, речь не только про доллар — это идет по всем азимутам, — сказал собеседник «ВМ».

При этом он уточнил, что валютная корзина может сохраниться, но важно обратить внимание на ее структуру. Уменьшить долю доллара в ней до нуля вряд ли возможно, признает экономист, сравнивая эту ситуацию с абстрактными научными понятиями типа «идеальный газ» и «абсолютная невесомость».

— Полное избавление от доллара носит абстрактный характер, — считает Марголин. — Наверное, мы все равно будем иметь часть сбережений в долларах.

Эксперт подчеркнул, что отказ России от доллара зависит от масштабов этой задачи. По мнению Марголина, РФ будет отрекаться от американской валюты до тех пор, пока не почувствует свободу от нее.

— Граница пролегает там, где кончается наша независимость от доллара, — резюмировал экономист.

Отказ от доллара: как Россия может избавиться от американской валютыФото: Сергей Киселев / АГН Москва

В свою очередь, политолог, независимый аналитик, бывший советник президента РФ по политическим вопросам Сергей Станкевич согласился с Марголиным в том, что тренд на отказ от доллара верный и нуждается в поддержке.

— Задача по дедолларизации ставится не в первый раз, мы ее слышим ежегодно. Для нас это, что называется, хорошая традиция. И, в принципе, она правильная, — сказал собеседник «ВМ».

Он уточнил, что речь идет не столько об абсолютном отрицании американской валюты, сколько об отказе от «гегемонии доллара».

— Доллар как рядовая валюта может оставаться. Мы же говорим о том, что он должен лишиться своего исключительного положения, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, эта цель труднодостижима, так как доллар, по сути, остается крупнейшей мировой резервной валютой, составляя около 42 процентов от общего количества мировых золотовалютных резервов в мире. Более того, американская валюта преобладает в российских торговых расчетах, говорит Станкевич. В частности, экспортные контракты РФ в основном номинированы в долларах.

— Парадокс еще и в том, что даже контракты на поставку российского газа в Европу заключаются в долларах. Это часто вызывает недоумение и вопросы, и логично было бы начать с решения этого вопроса, — обратил внимание политолог.

Ускорить падение «гегемонии доллара» можно еще несколькими способами, добавляет Станкевич. В первую очередь он советует наращивать расчеты в национальных валютах, что уже происходит в отношениях между Россией, ЕАЭС и Турцией.

Помимо этого, эксперт допустил, что серьезной технологической угрозой для доллара может стать развитие отечественной криптовалюты и других электронных денег.

— Американцам все это, конечно, не понравится. Из текущей ситуации со своей валютой они извлекают огромные дополнительные доходы, ведь все ежедневные расчеты, производимые в долларах, — это, по сути, кредитование экономики США. Кроме того, доллар дает им политическое воздействие, поскольку все расчеты в этой валюте идут через их банки-корреспонденты. Отказываться от этого Вашингтону не захочется — он будет отступать с боями, — считает Станкевич.

Он не исключил, что Штаты попытаются помешать появлению других сильных валют, в том числе электронных. Для этого американские власти могут воспользоваться политическими и санкционными рычагами.

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