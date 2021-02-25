Отказ от доллара: как Россия может избавиться от американской валюты

Фото: pexels.com / Karolina Grabowska

Министерство иностранных дел РФ призвало сократить роль доллара во всех операциях. По мнению замглавы дипведомства Сергея Рябкова, России следует оградить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы перестать зависеть от «этого токсичного источника постоянных враждебных действий». «Вечерняя Москва» обсудила предложение дипломата с экспертами, которые рассказали, откажется ли Россия от доллара.

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин обратил внимание, что доля доллара в российских расчетах снижается, а в золотовалютных резервах — уже упала. Наряду с этим Россия вместе с Китаем постепенно переходит на расчеты в собственных национальных валютах, отметил эксперт.

— В ЕАЭС идет то же самое. Этот тренд (на отказ от доллара — прим. «ВМ») есть, этот процесс уже идет. Главное — не делать здесь резких движений, иначе могут быть негативные последствия, — предупредил он.

По его словам, заявление МИД призвано привлечь и не ослаблять внимание к проблеме. По мнению Марголина, ситуация может пойти дальше и коснуться не только доллара, но, например, программного обеспечения компьютеров и социальных сетей.

— Должна быть полная независимость, в это нужно инвестировать. Поймите, речь не только про доллар — это идет по всем азимутам, — сказал собеседник «ВМ».

При этом он уточнил, что валютная корзина может сохраниться, но важно обратить внимание на ее структуру. Уменьшить долю доллара в ней до нуля вряд ли возможно, признает экономист, сравнивая эту ситуацию с абстрактными научными понятиями типа «идеальный газ» и «абсолютная невесомость».

— Полное избавление от доллара носит абстрактный характер, — считает Марголин. — Наверное, мы все равно будем иметь часть сбережений в долларах.

Эксперт подчеркнул, что отказ России от доллара зависит от масштабов этой задачи. По мнению Марголина, РФ будет отрекаться от американской валюты до тех пор, пока не почувствует свободу от нее.

— Граница пролегает там, где кончается наша независимость от доллара, — резюмировал экономист.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В свою очередь, политолог, независимый аналитик, бывший советник президента РФ по политическим вопросам Сергей Станкевич согласился с Марголиным в том, что тренд на отказ от доллара верный и нуждается в поддержке.

— Задача по дедолларизации ставится не в первый раз, мы ее слышим ежегодно. Для нас это, что называется, хорошая традиция. И, в принципе, она правильная, — сказал собеседник «ВМ».

Он уточнил, что речь идет не столько об абсолютном отрицании американской валюты, сколько об отказе от «гегемонии доллара».

— Доллар как рядовая валюта может оставаться. Мы же говорим о том, что он должен лишиться своего исключительного положения, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, эта цель труднодостижима, так как доллар, по сути, остается крупнейшей мировой резервной валютой, составляя около 42 процентов от общего количества мировых золотовалютных резервов в мире. Более того, американская валюта преобладает в российских торговых расчетах, говорит Станкевич. В частности, экспортные контракты РФ в основном номинированы в долларах.

— Парадокс еще и в том, что даже контракты на поставку российского газа в Европу заключаются в долларах. Это часто вызывает недоумение и вопросы, и логично было бы начать с решения этого вопроса, — обратил внимание политолог.

Ускорить падение «гегемонии доллара» можно еще несколькими способами, добавляет Станкевич. В первую очередь он советует наращивать расчеты в национальных валютах, что уже происходит в отношениях между Россией, ЕАЭС и Турцией.

Помимо этого, эксперт допустил, что серьезной технологической угрозой для доллара может стать развитие отечественной криптовалюты и других электронных денег.

— Американцам все это, конечно, не понравится. Из текущей ситуации со своей валютой они извлекают огромные дополнительные доходы, ведь все ежедневные расчеты, производимые в долларах, — это, по сути, кредитование экономики США. Кроме того, доллар дает им политическое воздействие, поскольку все расчеты в этой валюте идут через их банки-корреспонденты. Отказываться от этого Вашингтону не захочется — он будет отступать с боями, — считает Станкевич.

Он не исключил, что Штаты попытаются помешать появлению других сильных валют, в том числе электронных. Для этого американские власти могут воспользоваться политическими и санкционными рычагами.

Читайте также: Минфин сократил доли доллара и евро в ФНБ