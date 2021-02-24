Минфин сократил доли доллара и евро в ФНБ

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Министерство финансов России сократило доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния с 45 до 35 процентов, включив иену и юань.

— Минфин России информирует, что в соответствии с постановлением правительства в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей пять процентов и китайский юань с долей 15 процентов. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45 до 35 процентов, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10 процентов, — говорится в сообщении ведомства.

В Минфине отметили, что изменения направлены на повышение доходности и расширение инвестиционных рисков размещения средств Фонда.

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