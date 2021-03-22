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Сергей Лавров призвал отходить от использования западных платежных систем
Фото: МИД РФ

Сергей Лавров призвал отходить от использования западных платежных систем

Татьяна Плотникова

Экономика

России необходимо сокращать риски вмешательства других государств в ее внутренние дела — в том числе путем отказа от использования международных платежных систем и доллара. Об этом в понедельник, 22 марта, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью средствам массовой информации Китая.

Отвечая на вопрос об антироссийских санкциях, глава МИД России назвал их «главным инструментом действий не только США, но и Запада в целом на международной арене». Лавров указал, что многие зарубежные партнеры «по большому счету разучились применять классическую дипломатию», которая подразумевает «умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов».

Российский министр отметил, что США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития РФ, поэтому необходимо снижать санкционные риски — путем укрепления технологической самостоятельности, перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Соответственно, «нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем».

— Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех «причуд», которые демонстрируют наши западные партнеры, — заявил Сергей Лавров в интервью, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров отмечал, что российская экономика постепенно отказывается от использования доллара в своих расчетах на фоне чрезвычайно агрессивного санкционного давления со стороны США. В частности, министр напомнил о «межправсоглашении о расчетах и платежах» с Китаем и Турцией в нацвалютах. Кроме того, примерами служат договоренности о взаимном открытии центральными банками корреспондентских счетов в рамках БРИКС.

Читайте также: Отказ от доллара: как Россия может избавиться от американской валюты

Сергей Лавровантироссийские санкцииотказ от доллара
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