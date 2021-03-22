«Уродство возвращается»: Рогов назвал три актуальных модных тренда

Фото: instagram.com/alexandrrogov

Российский стилист Александр Рогов перечислил три актуальных модных тренда. По его словам, первый тренд – остроносые кроссовки.

— Поздравляю вас, уродство возвращается! Вспоминаю я моду 20-летней давности, актуальные были кроссовки с острым мысом, похожие на конверс, на каблуке. Тогда это казалось красивым, сейчас это красивым мне не кажется, — отметил Рогов.

Он напомнил, что по задумке дизайнеров такие кроссовки удлиняют силуэт, но он не уверен, что это будет пополнять кассы модных брендов.

— Следующий тренд – закатанные рукава у пиджака. Это классный стилистический тренд. Возьмите базовый пиджак темного оттенка, высоко поднимите рукава, под пиджаком должна быть рубахка или водолазка, этот тренд мне нравится, — пояснил эксперт.

Третий тренд – заниженная линия талии. Он назвал его «головной болью стилистов».

— Это свежо, ново и интересно. Лучше всего такие брюки носит Виктория Бекхэм. Для этого нужно иметь точеную фигуру и высокие каблуки, — подытожил Рогов.

Видео опубликовано на YouTube.

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