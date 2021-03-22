Сергей Собянин снял с должности глав управ районов Коньково и Соколиная Гора
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Коньково Карта всех событий
Мэр Москвы Сергей Собянин снял с должности главу управы района Коньково Игоря Драгина. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра Москвы.
Драгин уволен с государственной гражданской службы по собственной инициативе.
Кроме того, Сергей Собянин освободил от должности Сергея Махова. Он занимал пост главы управы района Соколиная Гора. Согласно документу, Махов уволен с должности по собственной инициативе.
Читайте также: Сергей Собянин назначил нового замглавы департамента капитального ремонта