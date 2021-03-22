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Сергей Собянин снял с должности глав управ районов Коньково и Соколиная Гора
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сергей Собянин снял с должности глав управ районов Коньково и Соколиная Гора

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Коньково Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин снял с должности главу управы района Коньково Игоря Драгина. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра Москвы.

Драгин уволен с государственной гражданской службы по собственной инициативе.

Кроме того, Сергей Собянин освободил от должности Сергея Махова. Он занимал пост главы управы района Соколиная Гора. Согласно документу, Махов уволен с должности по собственной инициативе.

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