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Аналитики выяснили, сколько арендодателей в Петербурге являются ксенофобами
Фото: pixabay.com

Аналитики выяснили, сколько арендодателей в Петербурге являются ксенофобами

Елена Фролова

Общество

Сдавать квартиру людям с неславянской внешностью не собирается каждый пятый арендодатель в Санкт-Петербурге. Как сообщают «Невские новости», ксенофобские объявления подсчитали аналитики сервиса для поиска аренды недвижимости The Meters.

Оказалось, что порядка 17 процентов домовладельцев не относятся толерантно к квартиросъемщикам. Всего эксперты изучили более 18 тысяч объявлений. Для анализа были выбраны четыре крупные площадки для поиска жилья на территории России: Домофонд, Домклик, ЦИАН и Яндекс.

Также выяснилось, что людям другой национальности с ограниченным бюджетом тяжелее всего снять квартиру. Отмечается, что арендовать жилую площадь стоимостью до 50 тысяч рублей ежемесячно также будет нелегко. Дело в том, что почти 28 процентов собственников не готовы сдать такие квартиры не славянам. При этом ситуация обстоит проще в ценовой категории от 50 до 100 тысяч рублей в месяц.

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Санкт-Петербургаренда недвижимостиксенофоб
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