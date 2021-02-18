Генсек ООН предупредил о росте неонацизма и ксенофобии в мире

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Мир вступает в новую эпоху, которая характеризуется отходом от принципов рациональности, ростом расизма и нетерпимости. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

По его словам, мировое сообщество должно предпринять усилия для недопущения триумфа этих разрушительных идей. Гутерриш отметил, что в современном мире исчезают такие идеи, как главенство разума, терпимость и взаимное уважение.

— На их месте, как мы видим, разрастаются национализм, популизм, ксенофобия, идеи превосходства белой расы, неонацизм. Расизм — в самом центре этого безумия, — приводит слова Гутерриша ТАСС.

Генсек ООН призвал страны мирового сообщества бороться с расизмом и делать это на постоянной основе.

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