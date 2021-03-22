Названы пять оригинальных подарков на годовщину отношений

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Важной датой для любой влюбленной пары является годовщина отношений, независимо от того значительная она или нет. Топ-5 подарков к этому индивидуальному празднику подобрал портал New Inform.

Обязательно удивит избранника или избранницу эксклюзивная статуэтка, которая была создана специально для любимого человека. Данный презент сочетает в себе несколько особенностей — дизайн, портретное сходство и оригинальное воплощение. Такие сувениры обычно изготавливают по фотографии. Портретная статуэтка является результатом кропотливого ручного труда. Это делают профессиональные скульпторы и художники.

Не менее интересным станет сборник InstaBook. В современные дни одной из самых популярных социальных сетей является Instagram. Того, кто активно пользуется ею, порадует, если его посты и фото соберут в необычную книгу, оформленную в стиле этой соцсети.

Натуральный мед с частицами сусального золота можно использовать как для употребления, так и для массажа. Этот подарок полезен для здоровья — он обладает очищающими, антицеллюлитными и бактерицидными свойствами. Он прекрасно подойдет как для женщины, так и для мужчины.

Еще одним отличным вариантом, чтобы порадовать своего партнера, станет шарж по фото. Особенно его оценит человек с хорошим чувством юмора. Художник может изобразить пару так, как ей пожелается. Тут можно не ограничивать фантазию.

Особенным в годовщину покажется подарок, сделанный своими руками. Можно связать для своей второй половинки шарф или варежки. Этот презент будет очень практичным. Помимо этого, порадовать любимого своим творчеством могут и кулинары. Кто-то может приготовить целый ужин, а кто-то удивить любимого или любимую красивым десертом.

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