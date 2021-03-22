Власти России увеличат перечень чиновников, которые должны отчитываться о цифровых активах
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, по которому чиновники и кандидаты в депутаты должны будут отчитываться о владении цифровой валютой. Соответствующий законопроект был опубликован в электронной базе данных парламента.
По существующим законам чиновники должны каждый год предоставлять информацию как о своих даходах или расходах, так и о цифровых активах. Сведения нужно указывать, если если сумма сделок превышает общий доход госслужащего за три года.
По новому законопроекту кандидаты в президенты, губернаторы, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации будут включены в перечень госслужащих, которые должны передавать информацию о своих цифровых активах.
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