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Росгосцирк начинает масштабную акцию по взвешиванию животных
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Росгосцирк начинает масштабную акцию по взвешиванию животных

Никита Абрамов

Животные

Росгосцирк 31 марта запускает масштабную акцию по взвешиванию животных, которая стартует в Костроме. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщила пресс-служба компании.

— Сейчас, когда повсеместно снимаются ограничения и открываются цирки, дрессировщиков интересует вопрос, какой вес набрали их животные за время самоизоляции. Первым городом станет Кострома, — говорится в сообщении пресс-службы.

Контрольное взвешивание цирковых животных — участников спектакля «Носорог-шоу» состоится 31 марта, пишет РИА Новости.

Директор костромского цирка Наталья Голубева подчеркнула, что знание текущего веса животных является одним из важнейших показателей здоровья зверей. В сообщении отмечается, что во взвешивании примут участие такса по кличке Кнопа, китайская хохлатая собака Зеро, пятилетняя бенгальская тигрица Лиза, лошади заслуженной артистки России Валентины Кульковой, свинки Газ, Джип и Камаз, а также носорог из Африки Мафуньян.

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