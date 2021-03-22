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Дептранс назвал пять интересных фактов о столичном такси
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Дептранс назвал пять интересных фактов о столичном такси

Кирилл Николаев

Город

В понедельник, 22 марта, отмечается Международный день таксиста. В связи с этим Департамент транспорта Москвы назвал пять интересных фактов о столичном такси.

Отмечается, что москвичи и гости столицы чаще всего заказывают такси от международного делового центра «Москва Сити». Самый активный час среди пользователей такси в Москве — с 19:00 до 20:00.

По данным Дептранса, самым популярным днем для заказа такси считается пятница. В этот день в среднем выполняется 900 тысяч поездок. Кроме того, в январе 44 процента таксистов не получили ни одного штрафа, а самым частым нарушением столичных водителей такси является пересечение сплошной разметки, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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