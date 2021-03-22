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Врач дала советы, как укрепить иммунитет без употребления лекарств
Фото: pixabay.com

Врач дала советы, как укрепить иммунитет без употребления лекарств

Елена Фролова

Здоровье

Вопрос укрепления иммунитета приобретает особенное значение в весенний период, когда человеческому организму нужно противостоять многим вирусам и бактериям. Кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Ирина Добрецова рассказала ФАН, как защитить себя от болезней.

— Для начала нужно отказаться от употребления большого количества лекарственных препаратов. Все они обладают побочными эффектами, могут провоцировать синдром хронической усталости, — отметила эксперт.

Эти «побочки» также могут негативно отражаться на работе желудочно-кишечного тракта и влиять на настроение. По мнению медика, не сильно будут помогать и витаминно-минеральные комплексы, так как синтетические витамины усваиваются хуже, чем те, что организм человека получает из пищи.

— О питании. Важно следить за тем, чтобы рацион был разнообразным. Нельзя часто есть фастфуд, так как он формирует риск ожирения, отчего страдает иммунитет, — объяснила Ирина Добрецова.

Помимо этого, нужно включить в свою жизнь физическую нагрузку. По ее словам, будет вполне достаточно получасовой прогулки на свежем воздухе. Организм должен обогащаться кислородом.

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