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Народный календарь. Чего нужно опасаться 23 марта, чтобы не потерять удачу
Фото: pixabay.com

Народный календарь. Чего нужно опасаться 23 марта, чтобы не потерять удачу

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре 23 марта называли указательницей вешней воды, Василисой. Наши предки верили, что с этого дня зима окончательно отступила, поскольку начинались мартовские грозы.

Считалось, что в этот день нужно быть осторожным с любыми жидкостями и опасались разливать их, чтобы вместе с вешними водами удача не утекла из дома. Если вы случайно разлили вожу, нужно провести следующий ритуал: быстро налить в чашу новый напиток, а разлитый вытереть старым платьем, которое после сжечь в печи или костре.

Люди старались защитить дома от подтопления и верили, что талая вода в доме говорит о грехах их владельцев, поэтому нужно пойти в церковь и покаяться в содеянных злодеяниях.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нужно опасаться 23 марта, чтобы-не потерять удачу

Приметы погоды гласили, что если в этот вернулись журавли с юга, то весна будет теплой. Если в этот день была гроза, год будет урожайным. Прилет ласточек обещает разлив рек через две недели.

23 марта отмечаются Всемирный метеорологический день и День работников гидрометеорологической службы России.

182 года назад в бостонской газете «Morning Post» появилось популярное выражение «о’кей». 121 год назад археологи обнаружили на Крите остатки легендарного Лабиринта — дворца Минотавра

В этот день родились первый Герой Советского Союза Анатолий Ляпидевский , режиссер Акира Куросава, фигурист Максим Маринин.

Именины отмечают Иван, Федор, Дмитрий, Георгий, Михаил, Павел, Леонид, Анастасия, Ника, Василиса.

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