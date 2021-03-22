Хлопок газа произошел в частном доме в Балашихе

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Россия, Московская область, городской округ Балашиха, деревня Полтево, Ильинская улица, 21 Карта всех событий

Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме в Балашихе в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент случился в понедельник, 22 марта, в деревне Полтево по адресу улица Ильинская, дом 21. В частном трехэтажном доме произошел хлопок, в результате которого обрушились перекрытия между первым и вторым этажом. В МЧС подтвердили информацию об инциденте.

По данным ведомства, около 18:30 по московскому времени на место прибыли сотрудники МЧС. Возгорания на месте происшествия спасатели не зафиксировали. Информации о пострадавших не поступало.

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