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Правительство планирует изымать потенциально коррупционные деньги чиновников в России
Фото: pixabay

Правительство планирует изымать потенциально коррупционные деньги чиновников в России

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предполагает ужесточение антикоррупционного законодательства. Соответствующий документ был опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Поправки планируют ввести в Федеральный закон «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». Власти планируют изымать денежные средства госслужащих в доход государства, если на их банковских счетах будет сумма, которая превышает официальный доход за последние три года.

Новые меры позволят эффективнее бороться с коррупцией в России, считают авторы законопроекта.

По существующему законодательству в доход государства можно изымать недвижимость и ценные бумаги чиновников, приобретение которых нельзя подтвердить.

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