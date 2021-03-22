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«Сломал мне жизнь»: экс-жена Аршавина рассказала о разводе с футболистом
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина развелись около двух лет назад / Фото: Youtube.com

«Сломал мне жизнь»: экс-жена Аршавина рассказала о разводе с футболистом

Юлия Курганова

Звезды

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала подробности развода со знаменитым спортсменом. Она заявила, что супруг изменял ей с первых дней их совместной жизни и сообщил ей о своем уходе в СМС-сообщении. По словам женщины, у футболиста не хватило смелости поговорить с ней.

Почти сразу после развода Казьмина сильно заболела и до сих пор борется с тяжелым недугом, у нее аутоиммунный некроз. У бывшей жены Аршавина почти нет носа, хрящи разрушились, ей провели несколько сложных операций, сейчас она восстанавливается в больнице.

Женщина считает ошибкой брак с футболистом, она жалеет, что бросила первого мужа из-за Аршавина.

— Он сломал мне жизнь просто в щепки и сжег. Также он сломал жизнь моих родителей и детей и не несет за это никакой ответственности. Я очень жалею, что ушла к Аршавину от своего любящего первого мужа, — сказала Казьмина в передаче «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Она добавила, что сейчас футболист пытается выселить ее и детей из их совместного дома, так как в браке он переоформил недвижимость на мать. Но женщине с тремя детьми некуда идти, у нее нет больше жилья.

Сейчас экс-жене Аршавина помогает только первый муж, он оплачивает ее лечение. Футболист же после развода в 2018 году перестал выходить на связь, он не общается и с общей дочерью Есенией.

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Андрей АршавинразводАлиса Казьмина
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