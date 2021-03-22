«Ни одного укола красоты»: Катерина Шпица удивилась комментариям поклонников

Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Российская актриса Катерина Шпица удивилась комментариям фолловеров о своей внешности. По ее словам, поклонники вечно остаются недовольными.

В случае публикации фотографии без макияжа найдутся те, кто негативно отнесутся к отсутствию косметики. Если же Катерина делится снимком с вечеринки в макияже, многие, по ее словам, будут критиковать ее за большое количество косметики.

— Я ни одного укола красоты к своим 35 не сделала. Не хотела ничего менять и «предотвращать старение», — написала Шпица в своем микроблоге.

Также она отметила, что у декоративной косметики есть огромный плюс — эксперименты с ней не имеют границ.

Подписчики поддержали актрису в комментариях.

«Молодец! Тоже ничего не делала и негативно отношусь к таким манипуляциям»; «Полностью согласна с вами! И вы очень красивая как с макияжем, так и без!»; «Очень харизматичная и запоминающаяся актриса!», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Шпицы.

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