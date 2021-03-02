Поклонники сравнили Екатерину Шпицу и Миллой Йовович

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Актриса Екатерина Шпица в честь отмечаемого в России Дня кошек опубликовала серию снимков с усато-полосатыми питомцами. Поклонники звезды отметили, что на одном из фото она похожа на звезду «Пятого элемента» Миллу Йовович.

Среди архивных снимков Шпица показала котенка, который живет у нее в настоящее время.

— Разобрала медиатеку на предмет знакомых котов. Вам представлена небольшая выдержка из пути к собственному коту, который «катается» в конце этой карусели, — написала актриса в Instagram-аккаунте.

Поклонники поддержали актрису в любви к котикам и сравнили ее с исполнительницей главной роли в фантастическом боевике «Пятый элемент».

«Катя, вы на первой фотографии, как героиня в «Пятом элементе». Даже взгляд и цвет волос такие же»; «Первое фото — отпад. Хоть на обложку книги»; «На первой фотке на Миллу Йовович похожа, как в «Пятом элементе», — написали фолловеры в комментариях к посту.

Ранее актриса Катерина Шпица опубликовала фото со свадьбы.

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