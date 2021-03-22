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Роспотребнадзор опечатал ресторан в ТиНАО за множественные нарушения
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор опечатал ресторан в ТиНАО за множественные нарушения

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, поселение Сосенское, Скандинавский бульвар, 1к1 Карта всех событий

Хинкальную «Легенда» опечатали за множественные нарушения в поселении Сосенское на территории ТиНАО. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Ресторан находится по адресу поселение Сосенское, Скандинавский бульвар, дом 1, корпус 1. В ходе проверки выяснилось, что в заведении не соблюдалась последовательность и поточность технологических процессов при приготовлении блюд. Также отсутствовал контроль соблюдения температурного режима холодильного оборудования для хранения пищевой продукции. Кроме того, на момент осмотра не были представлены документы о проведении обследования технического состояния системы вентиляции.

Специалисты Роспотребнадзора по Москве составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Протоколы направлены в Щербинский районный суд Москвы для решения вопроса об административном приостановлении деятельности хинкальной.

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Роспотребнадзоррестораннарушения
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