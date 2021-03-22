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МЧС: Состояние туристов, попавших под лавину в Мурманской области, удовлетворительное
Один ребенок пострадал в результате схода лавины в Мурманской области. Остальные члены туристической группы не нуждаются в медицинской помощи, их состояние удовлетворительное. Об этом рассказали в МЧС России.
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