Дептранс рассказал о преимуществах общественного транспорта в рамках акции «Час Земли»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Департамент транспорта Москвы рассказал об экологических преимуществах общественного транспорта в преддверии акции «Час Земли».

По сообщению Дептранса, в рамках проекта капитального ремонта шпалы из дерева меняются на состоящие из переработанного пластика. На МЦД вводится светодиодное освещение, на которое перешли уже 80 процентов станций. Светодиодные лампы позволяют экономить в 2,5 раза больше энергии.

Согласно данным ведомства, на прилегающих к станциям МЦД дорогах стало на 2,5 тысячи автомобилей в сутки меньше в связи с тем, что более 13 процентов пассажиров пересели с личных машин на общественный транспорт.

В ведомстве отметили, что новые поезда «Иволга» более экономичны в сравнении со своими предшественниками, так как они расходуют на 30 процентов меньше энергии. Кроме того, использование электробусов позволило сократить выбросы вредных веществ на 400 тонн за прошедший год.

Планируется, что в 2021 году количество выбросов углекислого газа сократится на 60,2 тонны в районах, где автобусы заменят электробусами, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Акция «Час Земли» в этом году в столице пройдет в 13-й раз. Целью мероприятия является привлечение внимания к необходимости бережного отношения к природе и ресурсам.

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