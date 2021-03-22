Microsoft разработала технологию, создающую виртуальных клонов мертвых людей

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Корпорация Microsoft разработала технологию, благодаря которой произойдет улучшение голосовых чат-ботов. Искусственный интеллект будет обрабатывать данные пользователей, с помощью которых алгоритм будет достоверно имитировать стиль общения человека.

Данную систему могут применять для создания чат-ботов, которые копируют стиль общения умерших людей. Однако корпорация не разглашает причины создания этой технологии.

В случае использования данной системы для создания виртуальных копий умерших людей многим странам придется пересмотреть законодательство, гарантирующее неприкосновенность личной жизни после смерти, пишет издание Input.

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