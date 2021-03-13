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Microsoft изучит связь утечки данных с серией кибератак
Фото: pixabay.com

Microsoft изучит связь утечки данных с серией кибератак

Татьяна Плотникова

Общество

В корпорации Microsoft проводят расследование утечки конфиденциальных данных, а также ищут возможную взаимосвязь между этим происшествием и серией кибератак, рассказали источники.

По словам источников, 23 февраля корпорация передала конфиденциальную информацию компаниям, специализирующимся на кибербезопасности и разработке антивирусов. Несколько дней спустя начались хакерские атаки, при которых использовалась часть переданных данных.

Информация передавалась с помощью программы Microsoft Active Protections Program (Mapp), в которой участвуют около 80 компаний по всему миру, десять из них находятся в Китае. Однако в Microsoft отказались сообщить, получали ли эту информацию китайские компании.

В ходе расследования специалисты корпорации выяснят, мог ли партнер Microsoft случайно или намеренно передать пресловутую информацию другим группам, пишет Wall Street Journal.

Ранее киберэксперт рассказал, какое приложение необходимо удалить с телефона, чтобы избежать утечки личных данных.

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