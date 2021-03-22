«Сексуальность бывает разной»: Юлия Савичева решила поговорить о привлекательности

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Российская певица Юлия Савичева решила обсудить со своими поклонниками сексуальность людей. По ее мнению, человеку необязательно быть внешне привлекательным, так как истинная сексуальность измеряется в харизме и энергетике.

Такой человек, по словам певицы, будет притягивать к себе людей даже одетым. И, наоборот,некоторые люди даже полностью обнаженными будут отталкивать от себя, так как у них нет той нужной энергии.

— В то же время сексуальность бывает разной. Тонко настроенные люди никогда не позволят себе проявлять ее вульгарно, — написала в своем микроблоге Юлия.

Подписчики певицы поспешили с ней согласиться.

«Это идет изнутри. Взгляд, влечение»; «Для меня сексуальность — это внутренняя энергия, то, что внутри, и умение показать ее снаружи»; «Я девушка и все равно почувствовала твою энергию»; «На этой фотке вы выглядите как уверенный человек, этим и классная эта фотка!», — написали поклонники Савичевой под фотографией в ее Instagram-аккаунте.

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