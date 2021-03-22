Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Сексуальность бывает разной»: Юлия Савичева решила поговорить о привлекательности
Фото: instagram.com/yuliasavicheva

«Сексуальность бывает разной»: Юлия Савичева решила поговорить о привлекательности

Никита Абрамов

Звезды

Российская певица Юлия Савичева решила обсудить со своими поклонниками сексуальность людей. По ее мнению, человеку необязательно быть внешне привлекательным, так как истинная сексуальность измеряется в харизме и энергетике.

Такой человек, по словам певицы, будет притягивать к себе людей даже одетым. И, наоборот,некоторые люди даже полностью обнаженными будут отталкивать от себя, так как у них нет той нужной энергии.

— В то же время сексуальность бывает разной. Тонко настроенные люди никогда не позволят себе проявлять ее вульгарно, — написала в своем микроблоге Юлия.

Подписчики певицы поспешили с ней согласиться.

«Это идет изнутри. Взгляд, влечение»; «Для меня сексуальность — это внутренняя энергия, то, что внутри, и умение показать ее снаружи»; «Я девушка и все равно почувствовала твою энергию»; «На этой фотке вы выглядите как уверенный человек, этим и классная эта фотка!», — написали поклонники Савичевой под фотографией в ее Instagram-аккаунте.

Читайте также: Юлия Савичева рассказала, когда родители начали оставлять ее дома одну

Юлия Савичевасексуальные предпочтениякрасота звезд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто боится русского хакера

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Как сохранить чистоту городских водоемов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте