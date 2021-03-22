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Рабочие планируют отремонтировать 300 километров федеральных дорог в Подмосковье
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Рабочие планируют отремонтировать 300 километров федеральных дорог в Подмосковье

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Московская область, Мытищи, М-8 Холмогоры Карта всех событий

Дорожные работники отремонтируют 300 километров федеральных дорог в Подмосковье до конца 2021 года. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что работы пройдут в Московской, Владимирской и Калужской областях. Специалисты продолжат реализацию начатых в 2020 году проектов по капитальному ремонту участков трассы М10 «Россия» с 83-го по 108-й километр. Рабочие заменят конструктивные слои дорожной одежды, установят новые барьерные ограждения, поменяют остановочные павильоны, обустроят пешеходные дорожки, а также отремонтируют и частично поменяют водопропускные трубы.

В пресс-службе отметили, что ремонтные работы пройдут на бетонных кольцах А108 и А107, на участках М8 «Холмогоры», М9 «Балтия», А107, А110, А112, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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ремонтМосковская областьдорога
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