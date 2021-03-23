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Жители более 27 тысяч московских домов подключились к платформе «Электронный дом»
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Жители более 27 тысяч московских домов подключились к платформе «Электронный дом»

Кирилл Николаев

Город

На платформе «Электронный дом» зарегистрировались жители свыше 27 тысяч московских домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

Отмечается, что во многих домах к проекту присоединилось уже большинство жильцов, а где-то жители только начинают подключаться и открывать для себя новые сервисы. По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, примерно тысяча заявок еженедельно поступает через «Электронный дом» в единый диспетчерский центр и на портал «Наш город».

— Количество домов, чьи жители подключились к платформе, сейчас превышает 27 тысяч. Это больше 60 процентов от общего числа многоквартирных домов в Москве, — отметила она.

«Электронный дом» — платформа для управления многоквартирным домом в режиме онлайн. С ноября 2020 года здесь можно проводить общие собрания собственников сразу в системе, без предварительного решения на очном, очно-заочном или заочном собрании. Сначала функция была доступна жителям домов, включенных в региональную программу капитального ремонта на 2022 год. В настоящее время собрания собственников в «Электронном доме» могут проводить жители всех многоквартирных домов столицы.

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проект «Электронный дом»Наталья СергунинаМосква
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