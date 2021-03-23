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Астрологи назвали четыре знака зодиака, из которых получаются лучшие тещи
Фото: pixabay.com/ru

Астрологи назвали четыре знака зодиака, из которых получаются лучшие тещи

Елизавета Борисова

Общество

Астрологи рассказали под какими знаками зодиака чаще рождаются самые понимающие тещи. Такие женщины помогут молодым супругам сохранить мир и взаимопонимание в семье.

Так, для Тельцов муж дочери станет буквально сыном. Теща будет переживать за зятя не меньше, чем за свою родную дочь, а иногда даже вставать на его сторону во время семейных разладов. Женщины этого знака иногда излишне болтливы и любопытны, однако любую мелочь зятья обычно им прощают.

Женщины-Весы, несмотря на любовь и взаимопонимание с дочерями, всегда остаются справедливыми: если дочь неправа, то теща не позволит попросту устраивать скандалы и проявлять неуважение к мужчине. Жених тут же поймет, что ему досталась не только красавица-жена, но и идеальная теща.

Женщины-Стрельцы станут очень внимательными и заботливыми к спутнику жизни своего ребенка. Такие тещи будут очень щедры на подарки и при этом не будут требовать ничего взамен.

Водолеи не будут навязывать свое мнение зятьям и мучить назойливыми нравоучениями. Такие женщины объективны и крайне сознательны в своих действиях. Дамы этого знака не устают от жизни и не становятся скучными занудами с возрастом, они сохраняют позитив и умеют легко относиться к жизненным трудностям. Также Водолеи с радостью будут исполнять обязанности бабушки, сообщает Пятый канал.

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