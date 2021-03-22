Шаманка рассказала, как повлияет на людей перигей Луны 30 марта

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Необычное явление — перигей Луны — ожидает людей на следующей неделе, 30 марта. Это означает, что спутник подойдет к Земле на максимально близкое расстояние. Потомственная шаманка Елена Батыр рассказала ФАН, как это может отразиться на человеке, а также, что можно будет и чего нельзя делать в эту дату.

— Проблемы со здоровьем в этот день испытают те, кто имеет какие-либо проблемы в плане самочувствия. Также удар по здоровью может ожидать тех, кто недавно справился с какой-либо болезнью, — отметила Елена Батыр.

По словам шаманки, 30 марта лучше всего не носить одежду и бижутерию красного цвета. Этот день сам по себе является огненным, а красный может только добавить тяжести, считает эксперт. Она пояснила, что головная боль у людей будет возникать именно из-за красного цвета. Кроме всего прочего, важно следить за собственным поведением, не конфликтовать, стараться быть сдержанным.

Как объяснила Елена Батыр, так как Луна находится очень близко к Земле, то за плохое поведение последует быстрое наказание.

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